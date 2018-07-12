Сумские биатлонисты едут на чемпионат мира Летний чемпионат мира по биатлону пройдёт с 22 по 26 августа (три соревновательных дня) в чешском Нове Место.

Сборная Украины для формирования заявки на летний чемпионат мира проводила отборочные контрольные тренировки в австрийском Обертиллахе (мужчины) и эстонском Отепяя (женщины). По итогам этих стартов в Нове-Место отправятся: сумчанки Юлия Журавок, Валя и Вита Семеренко и уроженка Сум Анастасия Меркушина, а также Елена Пидгрушная и Мария Кручова; уроженец Сумщины Андрей Тищенко, а также Виталий Кильчицкий, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов и Виталий Труш (запасной).

Состав юниорской сборной определялся на основе результатов летнего чемпионата Украины с привлечением без отбора юниоров, которые проводят предсезонную подготовку в составе национальной сборной. Среди юниорок глуховчанка Анна Кривонос, уроженки Сумщины Любовь Кипяченкова и Оксана Коваленко, а также Анна Коваленко, Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко.

Среди юниоров двое сумчан – Евгений Ивченко и Богдан Цымбал, а также Руслан Бригадир, Владислав Кошовец, Александр Пономаренко и Сергей Телень, пишет сайт biathlon.com.ua.

Расписание Чемпионата Мира по летнему биатлону (время киевское):

Среда, 22 августа 2018 года

14:00 – 18:30 – Тренировка

21:00 – Церемония открытия

Четверг, 23 августа 2018 года

15:30 – 20:30 – Официальная тренировка

Пятница, 24 августа 2018 года

13:00 – 14:30 – Тренировка

16:30 – Смешанная эстафета. Юниорки / Юниоры 2 × 6 км + 2 × 7,5 км

19:00 – Смешанная эстафета. Женщины / Мужчины 2 × 6 км + 2 × 7,5 км

Суббота, 25 августа 2018 года

12:45 – Спринт 7,5 км - юниорки

15:00 – Спринт 10 км - юниоры

17:45 – Спринт 7,5 км - женщины

19:45 – Спринт 10 км - мужчины

Воскресенье, 26 августа 2018 года

12:15 – Гонка преследования 10 км - юниорки

14:15 – Гонка преследования 12,5 км - юниоры

16:45 – Гонка преследования 10 км - женщины

18:30 – Гонка преследования 12,5 км - мужчины

Прямой эфир соревнований будет доступен на веб-сайте IBU www.biathlonworld.com.