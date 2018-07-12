Сумские биатлонисты едут на чемпионат мира

Сборная Украины для формирования заявки на летний чемпионат мира проводила отборочные контрольные тренировки в австрийском Обертиллахе (мужчины) и эстонском Отепяя (женщины). По итогам этих стартов в Нове-Место отправятся: сумчанки Юлия Журавок, Валя и Вита Семеренко и уроженка Сум Анастасия Меркушина, а также Елена Пидгрушная и Мария Кручова; уроженец Сумщины Андрей Тищенко, а также Виталий Кильчицкий, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов и Виталий Труш (запасной).
Состав юниорской сборной определялся на основе результатов летнего чемпионата Украины с привлечением без отбора юниоров, которые проводят предсезонную подготовку в составе национальной сборной. Среди юниорок глуховчанка Анна Кривонос, уроженки Сумщины Любовь Кипяченкова и Оксана Коваленко, а также Анна Коваленко, Валерия Дмитренко, Кристина Дмитренко.
Среди юниоров двое сумчан – Евгений Ивченко и Богдан Цымбал, а также Руслан Бригадир, Владислав Кошовец, Александр Пономаренко и Сергей Телень, пишет сайт biathlon.com.ua.
Расписание Чемпионата Мира по летнему биатлону (время киевское):
Среда, 22 августа 2018 года
14:00 – 18:30 – Тренировка
21:00 – Церемония открытия
Четверг, 23 августа 2018 года
15:30 – 20:30 – Официальная тренировка
Пятница, 24 августа 2018 года
13:00 – 14:30 – Тренировка
16:30 – Смешанная эстафета. Юниорки / Юниоры 2 × 6 км + 2 × 7,5 км
19:00 – Смешанная эстафета. Женщины / Мужчины 2 × 6 км + 2 × 7,5 км
Суббота, 25 августа 2018 года
12:45 – Спринт 7,5 км - юниорки
15:00 – Спринт 10 км - юниоры
17:45 – Спринт 7,5 км - женщины
19:45 – Спринт 10 км - мужчины
Воскресенье, 26 августа 2018 года
12:15 – Гонка преследования 10 км - юниорки
14:15 – Гонка преследования 12,5 км - юниоры
16:45 – Гонка преследования 10 км - женщины
18:30 – Гонка преследования 12,5 км - мужчины
Прямой эфир соревнований будет доступен на веб-сайте IBU www.biathlonworld.com.
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