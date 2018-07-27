В Сумах снова отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды в Сумах.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порывов водопроводов по адресу ул. Ковпака, 47 и по ул. Гулака-Артемовского, 21 сегодня, 17 августа, прекращено водоснабжение: - СШ № 22 (в 9:30); - ул. Гулака-Артемовского и прилегающих улиц (в 10:10). Также из-за проведения ремонтных работ жилищно-эксплуатационной конторой прекращено водоснабжение домов №№ 76, 78, 80 по ул. Героев Крут. После завершения аварийных работ подачу воды будет возобновлена.