В Сумах снова отключили воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порывов водопроводов по адресу ул. Ковпака, 47 и по ул. Гулака-Артемовского, 21 сегодня, 17 августа, прекращено водоснабжение:
- СШ № 22 (в 9:30);
- ул. Гулака-Артемовского и прилегающих улиц (в 10:10).
Также из-за проведения ремонтных работ жилищно-эксплуатационной конторой прекращено водоснабжение домов №№ 76, 78, 80 по ул. Героев Крут.
После завершения аварийных работ подачу воды будет возобновлена.
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