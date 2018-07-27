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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08303

В Сумах снова отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды в Сумах.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порывов водопроводов по адресу ул. Ковпака, 47 и по ул. Гулака-Артемовского, 21 сегодня, 17 августа, прекращено водоснабжение:

- СШ № 22 (в 9:30);

- ул. Гулака-Артемовского и прилегающих улиц (в 10:10).

Также из-за проведения ремонтных работ жилищно-эксплуатационной конторой прекращено водоснабжение домов №№ 76, 78, 80 по ул. Героев Крут.

После завершения аварийных работ подачу воды будет возобновлена.

Общество Отключение воды
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