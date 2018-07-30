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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49119

Россиянка въезжала в Украину на проблемном авто

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль марки «NISSAN» российской регистрации.

Управляла транспортным средством гражданка России. При осуществлении полной идентификации номеров агрегатов автомобиля пограничный наряд обнаружил, что номер кузова транспортного средства не соответствует записям в регистрационных документах.

Сейчас на водителя составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.

Автомобиль, 2000 года выпуска, передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.

Право Перебитые номера Пограничники
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