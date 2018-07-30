Россиянка въезжала в Украину на проблемном авто

Управляла транспортным средством гражданка России. При осуществлении полной идентификации номеров агрегатов автомобиля пограничный наряд обнаружил, что номер кузова транспортного средства не соответствует записям в регистрационных документах.
Сейчас на водителя составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.
Автомобиль, 2000 года выпуска, передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.
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