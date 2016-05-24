Специалисты департамента соцзащиты продолжают консультировать сумчан

Так, в понедельник, 13 августа, провели очередные встречи с медицинскими работниками областной клинической стоматологической поликлиники по ул. Привокзальная, 29 и работниками ООО УК «Комэнерго-Сумы» и жителями прилегающего района по ул. Д. Галицкого, 39, а через несколько дней - с медицинским персоналом областной детской клинической стоматологической поликлиники по ул. Герасима Кондратьева, 179.
Во время общения каждый получил исчерпывающую информацию о новом порядке получения жилищных субсидий, действующих с 1 мая этого года, а также всем участникам предоставили консультации по другим вопросам социального обеспечения.
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