Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22102

Чемпионат области: анонс матчей субботы

18 августа будут сыграны очередные матчи чемпионата Сумщины по футболу.

Высшая лига

16:00 Тростянец, им.В.Куца

ФК «Тростянец» - ФК «LS Group» В.Сыроватка

16:30 Кролевец, им. Лавринца

ФК «Кролевец» - ФК «Гранум» Снежки

18:00 Ромны, им. Окипного

ФК «Молодежь Роменщины-Альянс-2» Ромны - ФК «Велетень» Глухов

Первая лига

17:00 Лебедин

«Лебединец» - «Колос» Севериновка

17:00 Краснополье

«Явор» Краснополье - «Сумбуд-СНАУ» Сумы

18:00 - Тростянец

«Тростянец-2» - «Аграрник-Авангард» Белополье

18:00 Токари

«Украина-Токари» Сумской р-н - «Кристалл-Локо» Конотопский р-н

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Игра 2-го предварительного раунда кубка Украины по футболу между ПФК «Сумы» и харьковской «Коброй» не состоится....

Вчера 11:21

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14.08.2018 11:14

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Сумские любители сыграли во втором туре

11 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....

13.08.2018 11:47

Определились финалисты кубка Сумщины по футболу

11 августа были сыграны полуфинальные матчи кубка области по футболу....

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Сегодня 10:16
В Сумах из-за бегунов перекроют движение транспорта в центре
Сегодня 09:57
На Сумщине поймали 8 воров
Сегодня 09:14
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Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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