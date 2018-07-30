Чемпионат области: анонс матчей субботы

Высшая лига
16:00 Тростянец, им.В.Куца
ФК «Тростянец» - ФК «LS Group» В.Сыроватка
16:30 Кролевец, им. Лавринца
ФК «Кролевец» - ФК «Гранум» Снежки
18:00 Ромны, им. Окипного
ФК «Молодежь Роменщины-Альянс-2» Ромны - ФК «Велетень» Глухов
Первая лига
17:00 Лебедин
«Лебединец» - «Колос» Севериновка
17:00 Краснополье
«Явор» Краснополье - «Сумбуд-СНАУ» Сумы
18:00 - Тростянец
«Тростянец-2» - «Аграрник-Авангард» Белополье
18:00 Токари
«Украина-Токари» Сумской р-н - «Кристалл-Локо» Конотопский р-н
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