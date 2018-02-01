В сентябре в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта» 16 сентября в городском парке им. Кожедуба состоится очередная выставка животных Сумского общества защиты животных «Друг из приюта».

Об этом сообщается на странице общества в Фейсбуке.

«Открыта запись желающих принять участие с собаками Центра передержки, необходимо около 30 человек.

ВАЖНО!!! Участие опекунских животных (коты/щенки) СТРОГО ОГРАНИЧЕНО количеством мест и условиями участия. Обязательна ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ!

Опекунов, которые не будут иметь регистрационного номера в день выставки, допускать к участию не будем. (Неприятный горький опыт, уж простите ).

Запись и регистрация по номеру (0660833819), если не отвечаю, пишите в Вайбер», - говорится в сообщении.