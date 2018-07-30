В кубке Украины среди аматоров сыграют две команды с Сумщины 42 коллектива станут участниками розыгрыша Кубка Украины по футболу среди любительских команд 2018/2019.

Начнется турнир матчами предварительного этапа. На этом этапе в турнире стартуют 20 команд. В том числе и глуховский «Велетень», который 29 августа будет принимать «Олимпию» (Савинцы, Полтавская область). Ответный матч команды сыграют 5 сентября.

Десять победителей противостояний предыдущего этапа присоединятся к еще 22-м участникам турнира в 1/16 финала. По этой стадии турнира борьбу за кубок начнет финалист прошлого розыгрыша - «Виктория» (Николаевка, Белопольский район).

Базовыми игровыми днями проведения матчей 1/16 финала являются 12 и 19 сентября 2018 года, сообщает сайт ФФСО.