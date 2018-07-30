Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54135

В кубке Украины среди аматоров сыграют две команды с Сумщины

42 коллектива станут участниками розыгрыша Кубка Украины по футболу среди любительских команд 2018/2019.

Начнется турнир матчами предварительного этапа. На этом этапе в турнире стартуют 20 команд. В том числе и глуховский «Велетень», который 29 августа будет принимать «Олимпию» (Савинцы, Полтавская область). Ответный матч команды сыграют 5 сентября.

Десять победителей противостояний предыдущего этапа присоединятся к еще 22-м участникам турнира в 1/16 финала. По этой стадии турнира борьбу за кубок начнет финалист прошлого розыгрыша - «Виктория» (Николаевка, Белопольский район).

Базовыми игровыми днями проведения матчей 1/16 финала являются 12 и 19 сентября 2018 года, сообщает сайт ФФСО.

Спорт Аматорский футбол Кубок Украины по футболу Футбол
view counter

По тематике

Сегодня 13:22

Чемпионат области: анонс матчей субботы

18 августа будут сыграны очередные матчи чемпионата Сумщины по футболу....

Вчера 11:55

ПФК «Сумы» вышел в следующий раунд кубка Украины без борьбы

Игра 2-го предварительного раунда кубка Украины по футболу между ПФК «Сумы» и харьковской «Коброй» не состоится....

Вчера 11:21

В чемпионате Сумщины «Виктория» уходит в отрыв

15 августа матчем «Тулиголовец» - «Виктория» стартовал второй круг областной «вышки»....

14.08.2018 11:14

«Барса» сыграет с «Динамо» и «Шахтером»

Исполком Детско-юношеской футбольной лиги Украины утвердил состав групп чемпионата в высшей и первой лигах....

13.08.2018 17:53

Сумские любители сыграли во втором туре

11 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....

Новости

Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы! (фото)
14.08.2018 11:50
Возгорание сухостоя чуть не привело к пожару жилого дома
Сегодня 17:52
За неделю на Сумщине заболели корью 32 человека
Сегодня 17:10
Чем дышат сумчане: состояние загрязнения атмосферного воздуха в июле
Сегодня 16:43
На Сумщине проходят военные сборы Сумского батальона теробороны
Сегодня 16:33
На День прапора в Сумах влаштують парад вишиванок і концерт
Сегодня 16:25
За полгода население Сумщины уменьшилось на 6 тысяч человек
Сегодня 16:01
Из Глуховского горсовета отозвали 5 депутатов
Сегодня 15:45
Сумских шахматистов приглашают на турниры
Сегодня 15:38
Пиротехники подняли со дна реки 27 снарядов (видео)
Сегодня 15:24
Ночью спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев
Сегодня 15:04
В кубке Украины среди аматоров сыграют две команды с Сумщины
Сегодня 14:54
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.