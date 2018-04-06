Сумских шахматистов приглашают на турниры

Сумская областная федерация шахмат приглашает к участию всех желающих.
А уже 2 сентября в 11.00 ко Дню освобождения г. Сумы в клубе «Интеллект» СумГДУ по пр. Шевченко, 15 будет проведен шахматный турнир на Кубок «Сумской организации ветеранов Афганистана».
На выходных в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся открытый турнир города по шахматам, посвященный Всемирному дню шахмат....
Сумська обласна організація «Молодий народний рух» спільно з «Сумським міським центром дозвілля молоді» організовує до Дня Молоді відкритий турнір з...
13 мая в Сумах завершился шахматный турнир, посвященный Дню Победы....
В Глухове состоялся шахматный турнир «Гетманская столица», который уже стал традиционным....
Финальные соревнования Гимназиады Украины 2018 года по шахматам принимал Краматорск....