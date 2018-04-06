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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38148

Сумских шахматистов приглашают на турниры

1 сентября в 10.00 в сквере им. Шевченко ко Дню города будет проведен шахматный турнир.

Сумская областная федерация шахмат приглашает к участию всех желающих.

А уже 2 сентября в 11.00 ко Дню освобождения г. Сумы в клубе «Интеллект» СумГДУ по пр. Шевченко, 15 будет проведен шахматный турнир на Кубок «Сумской организации ветеранов Афганистана».

Спорт Шахматы
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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