Сумских шахматистов приглашают на турниры 1 сентября в 10.00 в сквере им. Шевченко ко Дню города будет проведен шахматный турнир.

Сумская областная федерация шахмат приглашает к участию всех желающих. А уже 2 сентября в 11.00 ко Дню освобождения г. Сумы в клубе «Интеллект» СумГДУ по пр. Шевченко, 15 будет проведен шахматный турнир на Кубок «Сумской организации ветеранов Афганистана».