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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:25172

На День прапора в Сумах влаштують парад вишиванок і концерт

Сумський міський центр дозвілля молоді запрошує сумчан на Парад вишиванок та святкування Дня прапора в нашому місті.

23 серпня парад вишиванок розпочинає свою ходу о 18:30 від Агенції промоції «Суми» (Соборна, 27). Святкування продовжаться концертно-розважальною програмою (парковка ТРЦ «Мануфактура»).

Програма свята:

18:30 - Парад вишиванок (старт від агенції промоції «Суми», вул. Соборна 27)

19:00 - Мотопробіг під прапорами від Wind Riders MC Sumy

19:00-20:30 - Концертно-розважальна программа

20:30 - Виступ легендарного гурту Мотор'ролла

21:30 - Яскраве вогняне шоу від GFS

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Досуг День флага Парад вышиванок
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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