На День прапора в Сумах влаштують парад вишиванок і концерт

23 серпня парад вишиванок розпочинає свою ходу о 18:30 від Агенції промоції «Суми» (Соборна, 27). Святкування продовжаться концертно-розважальною програмою (парковка ТРЦ «Мануфактура»).
Програма свята:
18:30 - Парад вишиванок (старт від агенції промоції «Суми», вул. Соборна 27)
19:00 - Мотопробіг під прапорами від Wind Riders MC Sumy
19:00-20:30 - Концертно-розважальна программа
20:30 - Виступ легендарного гурту Мотор'ролла
21:30 - Яскраве вогняне шоу від GFS
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