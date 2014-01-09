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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16340

В Сумах собираются прокладывать канализацию по клумбе (видео)

Об этом сообщает сумчанин Валерий Осадченко в Фейсбуке.

«Сегодня утром жильцам дома по Ивана Сирко, 18 и Лушпы, 7 удалось временно остановить уничтожение нашей общей любимой клумбы.

Дело в том, что прямо по ней запланирована прокладка новой канализационной трассы.

Я помню, как телеканалы нашего города, да и не только города, снимали сюжеты возле этой красоты с большим знаком плюс.

Просьба к Вам, не оставьте нас один на один с этим...

Сегодня в 13.00 состоится совещание строителей и жильцов, на котором можно будет услышать все стороны конфликта. Очень Вас просим посетить это мероприятие», - написал сумчанин.

Общество Канализация
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