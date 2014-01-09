В Сумах собираются прокладывать канализацию по клумбе (видео)

«Сегодня утром жильцам дома по Ивана Сирко, 18 и Лушпы, 7 удалось временно остановить уничтожение нашей общей любимой клумбы.
Дело в том, что прямо по ней запланирована прокладка новой канализационной трассы.
Я помню, как телеканалы нашего города, да и не только города, снимали сюжеты возле этой красоты с большим знаком плюс.
Просьба к Вам, не оставьте нас один на один с этим...
Сегодня в 13.00 состоится совещание строителей и жильцов, на котором можно будет услышать все стороны конфликта. Очень Вас просим посетить это мероприятие», - написал сумчанин.
Сегодня на Горячую линию Государственной экологической инспекции в Сумской области поступило обращение от жителя Сум, который сообщил о попадании канализационных...
Сегодня, 12 апреля, работники КП «Горводоканал» чистили канализацию по ул. Харьковская, 23/1....
Подобные случаи, отмечают на предприятии, случаются ежедневно. Летом, в период активного консервирования, таких фиксируют ежесуточно более трех десятков....
В конце апреля в подвале дома на Соборной, 32 прорвало канализационную трубу, которую ЖЭК за месяц не сумел отремонтировать....
В Сумах в доме по ул. Харьковская 4-й день люди живут без канализации, КП «Сумыжилье» с помощью не спешит…... 9