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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий возведен в сан митрополита

16-17 августа в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялись торжества по случаю Дня интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви (МП) Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

На малом входе Божественной литургии за церковные заслуги архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий возведен в сан митрополита. Указ Предстоятеля Церкви о награждении зачитал Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий надел на митрополита Евлогия белый митрополичий клобук.

Владыка стал первым митрополитом на Сумской кафедре за всю ее историю. По сей день правящего архиерея Сумской епархии были архиепископы и епископы.

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