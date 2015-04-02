На малом входе Божественной литургии за церковные заслуги архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий возведен в сан митрополита. Указ Предстоятеля Церкви о награждении зачитал Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий надел на митрополита Евлогия белый митрополичий клобук.
Владыка стал первым митрополитом на Сумской кафедре за всю ее историю. По сей день правящего архиерея Сумской епархии были архиепископы и епископы.
5 ноября Сумской следственный изолятор управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Сумской области посетили представители УПЦ (МП) архиепископ Сумской и...
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Архиепископ Сумской епархии УПЦ (МП) Евлогий с духовенством и паломниками с Сумщины приняли участие в праздновании Дня Крещения Руси....
Архиепископ Евлогий избран в состав Церковного Суда Украинской православной церкви московского патриархата....