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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5066

На Сумщине произошло разлитие нефти

На Сумщине из-за разгерметизации нефтепровода произошло разлитие нефти.

Согласно информации НГДУ «Ахтырканефтегаз» ОАО «Укрнафта», 11 августа около 9.42 на землях Кардашевского сельсовета Ахтырского района произошла аварийная ситуация, вызванная разгерметизацией нефтепровода «Бугроватое - Рыбальцы».

По состоянию на 13 августа проведено комиссионное обследование места разгерметизации, ликвидирован источник загрязнения (нефтепровод загерметизирован), ведется работа по обезвреживанию загрязнения. Проведен сбор нефтепродуктов ручными средствами, места загрязнения обработаны биодеструктором нефтяных загрязнений. 14 августа Госэкоинспекция в Сумской области начала внеплановую проверку по факту аварии, в ходе которой проведено обследование земельного участка, где произошла разгерметизация нефтепровода, проведен обмер площади вероятного загрязнения земли, которая составила 0,0538 га, и отобраны пробы почвы. После проведения исследования проб почв, в случае установления факта загрязнения, инспекцией будут приняты меры по начислению суммы ущерба за загрязнение земли и предъявления претензии к НГДУ «Ахтырканефтегаз» ОАО «Укрнафта» об их возмещении, Госэкоинспекция в Сумской области.

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