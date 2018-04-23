За неделю на Сумщине заболели корью 32 человека По состоянию на 15 августа в области заболели корью 228 человек, из них 67 детей.

За последнюю неделю случаев заболевания зарегистрировано 32 - 27 взрослых и 5 детей. Летальных случаев не было. Больше всего случаев заболевания было зафиксировано в г.Сумы - 61, и в Конотопском районе - 58, сообщает Сумской областной лабораторный центр.