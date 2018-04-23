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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10139

За неделю на Сумщине заболели корью 32 человека

По состоянию на 15 августа в области заболели корью 228 человек, из них 67 детей.

За последнюю неделю случаев заболевания зарегистрировано 32 - 27 взрослых и 5 детей. Летальных случаев не было.

Больше всего случаев заболевания было зафиксировано в г.Сумы - 61, и в Конотопском районе - 58, сообщает Сумской областной лабораторный центр.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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