Ночью спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев

О пожаре сообщила жительница поселка, которая увидела, что горит крыша соседнего дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части из областного центра и 29-го Государственного пожарно-спасательного поста.
Прибыв на место вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в одной из частей дома на двух хозяев и перекинулось на кровлю и перекрытия здания. Существовала угроза распространения огня на вторую жилую часть дома.
В 1:32 пожарные локализовали возгорание, в 1:48 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара повреждены: кровля и перекрытие на площади до 25 кв.м, стены на площади до 5 кв.м, мебель, вещи домашнего обихода.
В настоящее время причина пожара устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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