Ночью спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев 17 августа в 00:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на двух хозяев по ул. Степановской в пгт Степановка Сумского района.

О пожаре сообщила жительница поселка, которая увидела, что горит крыша соседнего дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части из областного центра и 29-го Государственного пожарно-спасательного поста.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что возгорание произошло в одной из частей дома на двух хозяев и перекинулось на кровлю и перекрытия здания. Существовала угроза распространения огня на вторую жилую часть дома.

В 1:32 пожарные локализовали возгорание, в 1:48 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждены: кровля и перекрытие на площади до 25 кв.м, стены на площади до 5 кв.м, мебель, вещи домашнего обихода.

В настоящее время причина пожара устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.