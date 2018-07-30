Пиротехники подняли со дна реки 27 снарядов (видео) 16 августа группами подводного разминирования и пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Конотопском районе проведены работы по обезвреживанию арсенала боеприпасов из 27-ми артснарядов калибром 122 мм времен Второй мировой войны.

В Службу спасения «101» поступила информация от главы Присеймовского сельского совета об обнаружении на дне р. Сейм в значительном количестве предметов, похожих на боеприпасы. Опасная находка находилась в 2 км от жилых домов с.Озаричи.

На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. С помощью водолазного снаряжения специалисты обследовали дно водоема, откуда подняли на берег 27 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Боеприпасы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

На Сумщине в текущем году это уже не первый случай обнаружения в водоемах не только отдельных боеприпасов, но и целых арсеналов взрывоопасных предметов. Поэтому спасатели в очередной раз призывают граждан: для предупреждения несчастных случаев в таких ситуациях необходимо быть крайне осторожными, ни в коем случае находку нельзя трогать. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонам «101» и «102», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.