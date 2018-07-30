Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24211

Пиротехники подняли со дна реки 27 снарядов (видео)

16 августа группами подводного разминирования и пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Конотопском районе проведены работы по обезвреживанию арсенала боеприпасов из 27-ми артснарядов калибром 122 мм времен Второй мировой войны.

В Службу спасения «101» поступила информация от главы Присеймовского сельского совета об обнаружении на дне р. Сейм в значительном количестве предметов, похожих на боеприпасы. Опасная находка находилась в 2 км от жилых домов с.Озаричи.

На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. С помощью водолазного снаряжения специалисты обследовали дно водоема, откуда подняли на берег 27 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Боеприпасы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

На Сумщине в текущем году это уже не первый случай обнаружения в водоемах не только отдельных боеприпасов, но и целых арсеналов взрывоопасных предметов. Поэтому спасатели в очередной раз призывают граждан: для предупреждения несчастных случаев в таких ситуациях необходимо быть крайне осторожными, ни в коем случае находку нельзя трогать. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонам «101» и «102», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Конотопский район Пиротехники Устаревшие боеприпасы
view counter

По тематике

Вчера 13:59

В Сейме нашли 27 снарядов

27 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны обнаружили в Конотопе отдыхающие....

Пиротехники уничтожили 2 боеприпаса времен войны
14.08.2018 12:36

Пиротехники уничтожили 2 боеприпаса времен войны

13 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Белополье и Сумском районе...

13.08.2018 16:21

В течение недели на Сумщине подорвали 21 боеприпас времен войны

В течение недели пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) было уничтожено 18 артиллерийских...

Пиротехники подняли со дна водоема арсенал боеприпасов
10.08.2018 14:06

Пиротехники подняли со дна водоема арсенал боеприпасов

9 августа группой подводного разминирования Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Конотопском районе проведены работы...

09.08.2018 14:50

В лесу и на берегу реки обнаружили боеприпасы времен войны

На Сумщине за среду обнаружили два боеприпаса времен Второй мировой войны....

Новости

Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы! (фото)
14.08.2018 11:50
Возгорание сухостоя чуть не привело к пожару жилого дома
Сегодня 17:52
За неделю на Сумщине заболели корью 32 человека
Сегодня 17:10
Чем дышат сумчане: состояние загрязнения атмосферного воздуха в июле
Сегодня 16:43
На Сумщине проходят военные сборы Сумского батальона теробороны
Сегодня 16:33
На День прапора в Сумах влаштують парад вишиванок і концерт
Сегодня 16:25
За полгода население Сумщины уменьшилось на 6 тысяч человек
Сегодня 16:01
Из Глуховского горсовета отозвали 5 депутатов
Сегодня 15:45
Сумских шахматистов приглашают на турниры
Сегодня 15:38
Пиротехники подняли со дна реки 27 снарядов (видео)
Сегодня 15:24
Ночью спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев
Сегодня 15:04
В кубке Украины среди аматоров сыграют две команды с Сумщины
Сегодня 14:54
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.