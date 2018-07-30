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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5294

Возгорание сухостоя чуть не привело к пожару жилого дома

Укрощая пожар сухой растительности, пожарные спасли от уничтожения жилой дом.

16 августа в 20:08 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Центральной в с. Солидарное Сумского района. На место происшествия был направлен дежурный караул 29-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что происходит горение на открытой территории на площади 0,04 га. Также существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом.

В 20:41 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать пожар, а в 21:15, потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью его укротить.

К ликвидации возгорания были привлечены 1 единицу специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар Сухостой
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