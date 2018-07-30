Из Глуховского горсовета отозвали 5 депутатов

Об этом сообщается на странице Глуховского мэра Мишеля Терещенко.
«Хорошая новость для жителей Глухова, а также всех наших друзей и неравнодушных граждан! Процедуру отзыва депутатов-предателей Глуховского горсовета наконец завершен! Невероятно благодарен всем причастным за активность и помощь!
Согласно информации, размещенной на официальном сайте Глуховского городского совета, сейчас депутатский корпус насчитывает лишь 29 депутатов.
Процедура отзыва по народной инициативе 5-ти депутатов Глуховского городского совета VII созыва: Михайлик Т., Сахошко Ю., Смирновой Т., Хроленко Т., Овсянко.Г. завершена!
В соответствии с требованиями действующего законодательства Украины городская избирательная комиссия обязана принять решение о признании новых депутатов из списков политических сил, поддержавших народную инициативу по отзыву.
Поэтому, в следующий понедельник ждем результатов заседания городской избирательной комиссии, члены которой будут собираться с целью выполнения обязанностей, возложенных на них громадой.
Приятно осознавать, что в Глухове начинают работать основы демократического общества, а глуховчане в очередной раз показали свое желание и способность участвовать в процессах местного самоуправления.
Поэтому, надеемся, что вскоре частично обновленный депутатский корпус Глуховского городского совета будет работать на громаду - конструктивно, непредвзято и продуктивно!
Слава Глухову! Слава Украине!» - говорится в сообщении.
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