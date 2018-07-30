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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45193

Из Глуховского горсовета отозвали 5 депутатов

Теперь в Глуховском горсовете всего 29 депутатов.

Об этом сообщается на странице Глуховского мэра Мишеля Терещенко.

«Хорошая новость для жителей Глухова, а также всех наших друзей и неравнодушных граждан! Процедуру отзыва депутатов-предателей Глуховского горсовета наконец завершен! Невероятно благодарен всем причастным за активность и помощь!

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Глуховского городского совета, сейчас депутатский корпус насчитывает лишь 29 депутатов.

Процедура отзыва по народной инициативе 5-ти депутатов Глуховского городского совета VII созыва: Михайлик Т., Сахошко Ю., Смирновой Т., Хроленко Т., Овсянко.Г. завершена!

В соответствии с требованиями действующего законодательства Украины городская избирательная комиссия обязана принять решение о признании новых депутатов из списков политических сил, поддержавших народную инициативу по отзыву.

Поэтому, в следующий понедельник ждем результатов заседания городской избирательной комиссии, члены которой будут собираться с целью выполнения обязанностей, возложенных на них громадой.

Приятно осознавать, что в Глухове начинают работать основы демократического общества, а глуховчане в очередной раз показали свое желание и способность участвовать в процессах местного самоуправления.

Поэтому, надеемся, что вскоре частично обновленный депутатский корпус Глуховского городского совета будет работать на громаду - конструктивно, непредвзято и продуктивно!

Слава Глухову! Слава Украине!» - говорится в сообщении.

Политика Глухов Глуховский горсовет Мишель Терещенко Отзыв депутатов
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