За полгода население Сумщины уменьшилось на 6 тысяч человек Численность наличного населения Сумской области, по оценке, на 1 июля 2018 года составила 1088,4 тыс. человек, из них городских жителей - 751,1 тыс. человек (69%), сельских - 337,3 тыс. человек (31%).

Среди районов Сумской области наибольшая численность населения в Сумском, Белопольском, Кролевецком, Тростянецком, Роменском районах; наименьшая - в Середина-Будском, Липоводолинском, Великописаревском районах. Среди городов областного подчинения самая большая численность населения в Сумах, Конотопе, Шостке.

По состоянию на начало текущего года подавляющее большинство населения области составляют лица в возрасте 16-59 лет - 665,9 тыс. человек, или 61,0% от общей численности населения. Количество лиц моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) составляла на 1 января 2018 года 154,2 тыс. человек. Доля лиц этой возрастной группы в общей численности населения области составляла 14,1%. Населения в возрасте 60 лет и старше составляет по области 272,0 тыс. человек, или 24,9% от общей численности постоянного населения.

Как в городах, так и в сельской местности Сумщины наблюдается некоторое преимущество количества женщин в общей численности населения (доля мужчин в общей численности населения Сумской области составила 46%, женщин - 54%).

В ряде районов половая пропорция населения ровнее. Например, в Ахтырском, Краснопольском, Роменском, Шосткинском районах мужчины составляют 48% от общей численности населения района, женщины - 52%.

В течение января-июня численность населения области уменьшилась на 5899 человек. Уменьшение численности населения произошло за счет естественного сокращения на 5517 человек, за счет миграционного - на 382 человека.

В январе-июне в области родилось 3537 младенцев, что на 420 детей меньше, чем в январе-июне 2017 года. Количество умерших по области составляла 9054 человек, что на 160 человек меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.