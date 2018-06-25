На Сумщине проходят военные сборы Сумского батальона теробороны Учения проходят с участием руководства облгосадминистрации, Сумского горсовета и Краснопольского, Лебединского и Сумского районов.

«Сегодня мы проводим однодневные сборы с целью достижения единого понимания с руководителями местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, организаций задач по формированию подразделений Сумского батальона территориальной обороны», - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

По его словам, эти учения являются своеобразной подготовкой к учениям по территориальной обороне, которые будут проводиться в соответствии с утвержденным командующим оперативного командования «Север» планом в период с 28 сентября по 7 октября 2018 года с практическим призывом на учебные сборы военнообязанных для комплектования Сумской бригады территориальной обороны.

Теоретическую подготовку Сумского батальона территориальной обороны для участников собрания провел замкомандира Сумского областного военного комиссариата Сергей Шуляков.

По словам начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталия Тимошенко, эти учения под лозунгом «Защити свой дом - защити свою Украину», чтобы каждый мог постоять за свой дом и границы.

На военном полигоне воинской части А1476 Вооруженных Сил Украины все присутствующие прошли курс по тактической, инженерной, медицинской и специальной подготовки. Выполнили упражнения стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова и др.