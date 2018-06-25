Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33231

На Сумщине проходят военные сборы Сумского батальона теробороны

Учения проходят с участием руководства облгосадминистрации, Сумского горсовета и Краснопольского, Лебединского и Сумского районов.

«Сегодня мы проводим однодневные сборы с целью достижения единого понимания с руководителями местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, организаций задач по формированию подразделений Сумского батальона территориальной обороны», - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

По его словам, эти учения являются своеобразной подготовкой к учениям по территориальной обороне, которые будут проводиться в соответствии с утвержденным командующим оперативного командования «Север» планом в период с 28 сентября по 7 октября 2018 года с практическим призывом на учебные сборы военнообязанных для комплектования Сумской бригады территориальной обороны.

Теоретическую подготовку Сумского батальона территориальной обороны для участников собрания провел замкомандира Сумского областного военного комиссариата Сергей Шуляков.

По словам начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталия Тимошенко, эти учения под лозунгом «Защити свой дом - защити свою Украину», чтобы каждый мог постоять за свой дом и границы.

На военном полигоне воинской части А1476 Вооруженных Сил Украины все присутствующие прошли курс по тактической, инженерной, медицинской и специальной подготовки. Выполнили упражнения стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова и др.

Общество Военные учения
view counter

По тематике

В Роменском районе прошли первые на Сумщине учебные сборы с отрядом теробороны
10.08.2018 14:54

В Роменском районе прошли первые на Сумщине учебные сборы с отрядом теробороны

К сборам привлекались жители Роменского и соседних районов, работники предприятий и организаций, представители бизнес-структур и т.д....

09.08.2018 16:36

На Сумщине пройдут масштабные военные учения

С 28 сентября по 7 октября этого года будет проведено широкомасштабное обучение Сумской бригады территориальной обороны с практическим призывом военнообязанных....

В Сумы съехались резервисты
02.08.2018 11:29

В Сумы съехались резервисты

В Сумах под руководством заместителя командующего оперативного командования «Север» по территориальной обороне полковника Александра Нестеренко и при участии военного комиссара...

27.07.2018 11:00

Военнообязанных призывают на учения на Сумщине

С 28 сентября по 7 октября этого года будет проводиться широкомасштабное обучение Сумской бригады территориальной обороны с практическим призывом военнообязанных....

Сумские военные поучаствовали в маневрах «Северная крепость-2018»
25.06.2018 14:57

Сумские военные поучаствовали в маневрах «Северная крепость-2018»

На Гончаровском полигоне на Черниговщине продолжаются первые экспериментальные тактические учения по территориальной обороне «Северная крепость-2018»....

Новости

Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы! (фото)
14.08.2018 11:50
Возгорание сухостоя чуть не привело к пожару жилого дома
Сегодня 17:52
За неделю на Сумщине заболели корью 32 человека
Сегодня 17:10
Чем дышат сумчане: состояние загрязнения атмосферного воздуха в июле
Сегодня 16:43
На Сумщине проходят военные сборы Сумского батальона теробороны
Сегодня 16:33
На День прапора в Сумах влаштують парад вишиванок і концерт
Сегодня 16:25
За полгода население Сумщины уменьшилось на 6 тысяч человек
Сегодня 16:01
Из Глуховского горсовета отозвали 5 депутатов
Сегодня 15:45
Сумских шахматистов приглашают на турниры
Сегодня 15:38
Пиротехники подняли со дна реки 27 снарядов (видео)
Сегодня 15:24
Ночью спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев
Сегодня 15:04
В кубке Украины среди аматоров сыграют две команды с Сумщины
Сегодня 14:54
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.