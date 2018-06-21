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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5381

На Сумщине поймали переправщика нелегалов

Полиция и пограничники разоблачили местного жителя, который пытался переправить иностранца на территорию России вне пункта пропуска.

17 августа в 23.00 очередных нарушителей задержали в Краснопольском районе сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми областного ГУНП и оперативно-розыскного отдела Государственной пограничной службы пгт Краснополье.

Один из них - 29-летний местный житель, другой гражданин Азербайджана. Как оказалось, наш соотечественник обещал за вознаграждение перевести вне пункта пропуска государственной границы гражданина другой страны на территорию Российской Федерации.

Свои услуги мужчина оценил в 200 долларов США. И просчитался. Правоохранители задержали обоих фактически в 100 метрах от государственной границы.

Относительно иностранца правоохранители составили административный протокол за незаконную попытку пересечения государственной границы Украины и решают вопрос о его принудительном выдворении за пределы страны с последующим запретом въезда. А вот «проводнику» желание заработать «легких» денег может стоить тюремного заключения на срок от трех до семи лет. В полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по. ч.2 ст.332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»

Право Нелегалы
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