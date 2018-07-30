На Сумщине сожгли конопли на 12 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией уничтожили в Сумской области шесть незаконных плантаций каннабиса. Правоохранители обнаружили возле одного из населенных пунктов Бурынского района более 6500 кустов конопли, которые скрыто выращивали в поле среди других насаждений.
По ценам «черного рынка» стоимость обнаруженного каннабиса составляет более 12 миллионов гривен.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
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