На Сумщине сожгли конопли на 12 миллионов гривен На Сумщине СБУ уничтожила плантации каннабиса на более чем 12 миллионов гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией уничтожили в Сумской области шесть незаконных плантаций каннабиса. Правоохранители обнаружили возле одного из населенных пунктов Бурынского района более 6500 кустов конопли, которые скрыто выращивали в поле среди других насаждений.

По ценам «черного рынка» стоимость обнаруженного каннабиса составляет более 12 миллионов гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.