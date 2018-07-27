Сумского титушку, который избивал полицейских в Конотопе сверлом, взяли под стражу

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратур Сумской области Наталья Навуменко.
Напомним: правоохранителям Сумщины удалось установить личность, вычислить местонахождение и задержать молодого человека, который металлическим сверлом нанес телесные повреждения сотрудникам полиции во время сессии Конотопского городского совета 26 июля 2018 года. В тот день между сторонниками и оппонентами мэра в сессионном зале возник конфликт. В разгар споров в помещение ворвалась группа молодых людей, которые сразу начали наносить удары присутствующим. Сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили молодых и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы. Во время столкновений пострадали 11 правоохранителей и 9 гражданских.
Одному из самых дерзких парней, который наносил удары полицейским в жизненно важные органы металлическим сверлом, после столкновений удалось убежать. На его розыск были ориентированы не только местные правоохранители, но и всей Украины. В четверг, 16 августа, сумские и киевские полицейские задержали разыскиваемого в г. Киев, где он в последнее время скрывался. Во время задержания злоумышленник пытался сбежать и оказывал сопротивление правоохранителям.
Сейчас парню уже объявлено о подозрении по ст. 348 (покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины. Сегодня утром его доставили в Сумской изолятор временного содержания. Задержанному 22 года, он сумчанин. Парню грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Справка: в настоящее время уже девяти лицам, которые в тот день принимали активное участие в столкновениях в сессионном зале, в частности нанесли телесные повреждения работникам полиции и присутствующим, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей) УК Украины. Все они находятся под круглосуточным домашним арестом с применением электронных средств контроля, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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