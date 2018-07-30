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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:17157

«Сумы» разгромно проиграли лидеру

Сегодня, 18 августа, ПФК «Сумы» играли в Луцке против местной «Волыни».

Матч пятого тура первенства Украины по футболу в первой лиге между лидером и восьмой командой завершился уверенной победой хозяев 3:0.

В первом тайме дубль оформил Дмитрий Козьбан (26-я и 45+3-я минуты), во втором третий забил Игорь Карпенко (89).

После этой игры «Сумы» опускаются на 9-ое место.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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