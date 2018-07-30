«Сумы» разгромно проиграли лидеру Сегодня, 18 августа, ПФК «Сумы» играли в Луцке против местной «Волыни».

Матч пятого тура первенства Украины по футболу в первой лиге между лидером и восьмой командой завершился уверенной победой хозяев 3:0.

В первом тайме дубль оформил Дмитрий Козьбан (26-я и 45+3-я минуты), во втором третий забил Игорь Карпенко (89).

После этой игры «Сумы» опускаются на 9-ое место.