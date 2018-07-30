Подробности ДТП на перекрестке улиц Петропавловская - Перекопская

По предварительным данным, на перекрестке Петропавловская - Перекопская, водитель автомобиля Audi A4, который двигался на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю патрульной полиции, который двигался с включенным специальным звуковым сигналом и проблесковыми маячками синего и красного цвета, после чего произошло столкновение автомобилей. Далее, по инерции, автомобиль Toyota Prius отбросило на тротуар, где он совершил наезд на пешеходов.
Предварительно, в результате ДТП телесные повреждения получили пять граждан, среди которых работник патрульной полиции, которую спасателям пришлось вызволять из автомобиля.
Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Сумской области.
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