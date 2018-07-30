В детском парке открыли фонтан В Сумах состоялось торжественное открытие обновленного фонтана в детском парке «Сказка»

В воскресенье, 19 августа в детском парке официально начал работать пешеходный светомузыкальный фонтан. Пришедших посмотреть на новый фонтан ждал театрализованный детский праздник от театра “Нянькины” и dance-centre Artes, по завершении которого детвора смогла в полной мере испытать фонтан.



Ранее на этом месте работал фонтан с чашей, его реконструкция в пешеходный светомузыкальный началась осенью прошлого года и обошлась городскому бюджету в 4,1 млн грн.

