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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 22:27268

В детском парке открыли фонтан

В Сумах состоялось торжественное открытие обновленного фонтана в детском парке «Сказка»

фото Олега Демьяненко

В воскресенье, 19 августа в детском парке официально начал работать пешеходный светомузыкальный фонтан. Пришедших посмотреть на новый фонтан ждал театрализованный детский праздник от театра “Нянькины” и dance-centre Artes, по завершении которого детвора смогла в полной мере испытать фонтан.

Ранее на этом месте работал фонтан с чашей, его реконструкция в пешеходный светомузыкальный началась осенью прошлого года и обошлась городскому бюджету в 4,1 млн грн.

Общество Детский парк Сказка Фонтан
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