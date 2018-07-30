Полиция ищет свидетелей вчерашней ДТП на Петропавловской Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 19 августа в Сумах на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская.

В 14.49 на перекрестке данных улиц произошло столкновение иномарки и служебного авто патрульных полиции. В результате чего телесные повреждения получили участники аварии и прохожие.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Для полного и объективного расследования руководство Сумского отдела полиции обращается к очевидцам данного происшествия и водителям, которые зафиксировали произошедшее на видео-регистраторы, обратиться в Сумской отдел полиции и дать показания.