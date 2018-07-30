Информация о состоянии потерпевших в воскресной аварии Информацию от областной больницы сегодня, 19 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра Максим Галицкий.

- По информации от областной клинической больницы, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская, 19 августа около 14.50, в больницу было госпитализировано пять человек, в том числе четыре пешехода и член патрульного экипажа, - поделиться он. - В частности, в реанимационное отделение госпитализировано женщину 1994 г.р., которая находится в крайне тяжелом состоянии без сознания, диагностировано черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основы черепа. В хирургическое отделение госпитализировано мужчину 1983 г.р., диагностирована политравма, подозрение на внутреннее кровотечение, ссадины лица. По состоянию на вчерашний вечере его прооперировали, зашили печенку и перевели в реанимацию. В нейрохирургическое отделение госпитализировано женщину 1988 г.р., диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб грудины и множественные ссадины. В ортопедическое отделение госпитализировано двух человек – мужчину 1983 г.р. с черепно-мозговой травмой и поражением костей таза и члена экипажа патрульных, женщину 1987 г.р. с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и подозрением на перелом таза, но вроде бы не подтвердилось. Кроме того, за медицинской помощью обращались два человека, которым назначено амбулаторное лечение: у 26-летнего водителя патрульного автомобиля под вопросом сотрясение мозга и 51-летняя пассажирка автомобиля Ауди.

- Один человек в тяжелом состоянии? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

- В реанимации, да.

- Пообщайтесь сейчас с больницей, какая нужна помощь? - обратился мэр к представителю горотдела здравоохранения. – Чтобы мы держали ситуацию на контроле и помогли всем пострадавшим.