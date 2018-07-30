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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02137

Тренер «Сум» выразил надежду, что команда не прекратит существование

Александр Мартюк рассказал о матче с «Волынью» и о кадровых проблемах клуба.

Ассистент главного тренера ПФК «Сумы» Александр Мартюк рассказал о матче с «Волынью» и о кадровых проблемах клуба.

«Поздравляем вас с победой. Пожалуй, нам сейчас очень трудно противостоять, мы в разных весовых категориях выступаем с «Волынью». Наверное, 80-90 процентов игроков вашей команды провели не один десяток матчей в Премьер-лиге. А мы сейчас потеряли еще четырех игроков за неделю. Без атаки играли - прошлой игре был травмирован Яворский, и за два дня до игры - Ростислав Тарануха. Мы сдержали первый штурм, была задача сдержать «Волынь». Вроде удержались, однако нужно было контратаковать, но это у нас не получилось - не хватило игроков атаки, не получилось усилить игру. Впрочем, будем двигаться и работать дальше. А «Волынь» - с уверенной и заслуженной победой. Видимо, им надо попадать в Премьер-лигу. На данный момент сильнее команды в Первой лиге нет. Да, им надо еще сыграться, команда новая, формируется, но она приятно удивляет своей игрой.

У нас двое игроков покинули команду в поисках лучшей футбольной жизни, и двое игроков травмированы. На данный момент еще идет формирование команды: те, кого мы хотим видеть - к нам не идут, а те, кто идут - нам не подходят. На данный момент главная цель - сохранить команду. То, что сейчас делается в украинском футболе, когда команды просто «умирают». Поэтому, надеемся, что команда в Сумах останется», - сказал Мартюк.

Спорт ПФК «Сумы»
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