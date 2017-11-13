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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25154

На сколько Сумы готовы к отопительному сезону

Об этом шла речь сегодня, 20 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- После проведенного совещания 310 домов нам предъявили, - поделилась замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Жилищные организации исправляют замечания. Лучше всех у нас идут «Сумытеплоэнергоцентраль», «Рембуд» и пытается подтягиваться «Домком-Сумы». С остальными работаем. Они работают, но есть вопросы.

- А «Сумыжилкомсервис», наше коммунальное предприятие? – удивился мэр Сум Александр Лысенко.

- И «Жилкомсервис», да…

- А по процентам готовности?

- На сегодня «Сумытеплоэнергоцентраль» из 282 домов 101 предъявлен, на этой неделе проводят гидроиспытания и будем выдавать акты готовности. «Сумытехнобудсервис» из 200 домов предъявлено 35. «Домком-Сумы» - из 177-ми предъявлено 72. «Сумыжилкомсервис» - из 10 домов предъявлены все 10. «Комэнерго-Сумы» - из 63 домов предъявлено 25. «Рембуд» - 59 из 59, выполняются гидроиспытания.

- Собственными силами проводят гидроиспытания?

- Да, они выполняют мероприятия собственными силами. На сегодня около 50% мероприятий уже выполнены. Это ревизия запорной арматуры или ее замена, если были порывы и стояли хомуты, они меняют участки трубопровода, восстанавливают изоляцию…

- А ситуация с ОСМД улучшилась?

- Несильно. На сегодня из 53 ОСМД нам предоставили графики только 9. И 3 ОСМД обратились за выполнением работ «Сумытеплоэнерго». С остальными мы работаем. Послали всем главам ОСМД, что в случае если дома не будут подготовлены к отопительному сезону, у нас не будет юридических прав включать отопление.

Мэр Сум дал поручение профильному заму Александру Журбе и директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко заняться этим вопросом.

Также отчиталась и замдиректора Котельной Северного промузла Ирина Рыбальченко.

- Из 285 домов предоставлены акты готовности по 27-ми, - доложила она. – Работы проводятся, гидравлические испытания идут полным ходом…

Общество Отопительный сезон
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