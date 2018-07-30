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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35280

Прокуратура контролирует следствие резонансного ДТП в Сумах

В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства резонансного ДТП

По факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены в воскресенье, 19 августа 2018 года, по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

В г. Сумы на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская 19 августа 2018 около 14.45 столкнулись служебный автомобиль патрульной полиции и Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар. В ДТП пострадали четверо прохожих, пассажир служебного автомобиля и пассажир Аudi A4. Среди пострадавших два человека 1983 года и четыре женщины - 1967, 1987, 1988 и 1994 г.р. Все шестеро с травмами различной степени тяжести находятся в больнице.

Предварительно установлено, что автомобиль «Toyota Prius» двигался с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом по улице Петропавловской от центра города на основной красный сигнал светофора при проезде перекрестка ул. Петропавловская - ул. Перекопская. Audi A4 двигался по ул. Перекопская от улицы Герасима Кондратьева в направлении улицы Покровская на основной зеленый сигнал светофора.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, ход следствия находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп
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