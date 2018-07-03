Сумские лучники отличились на кубке Украины На выходных в Харькове проходил третий этап кубка Украины «стрелы Слобожанщины».

Среди победителей и призеров были и сумчане. Среди женщины победу одержала Полина Родионова, Ирина Хочина стала 4-ой место, Татьяна Саган – 6-ой, Евгения Чибисова – 7-ой, Леся Снагощенко – 8-ой. Среди мужчин Александр Мазепа занял второе место, Артем Овчинников – 3-е. В миксте команда в составе Полины Родионовой и Никиты Шишкина стала победителем. Виктор Рубан и Леся Снагощенко заняли четвертое место.