Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15172

Сумские лучники отличились на кубке Украины

На выходных в Харькове проходил третий этап кубка Украины «стрелы Слобожанщины».

Среди победителей и призеров были и сумчане. Среди женщины победу одержала Полина Родионова, Ирина Хочина стала 4-ой место, Татьяна Саган – 6-ой, Евгения Чибисова – 7-ой, Леся Снагощенко – 8-ой. Среди мужчин Александр Мазепа занял второе место, Артем Овчинников – 3-е. В миксте команда в составе Полины Родионовой и  Никиты Шишкина стала победителем. Виктор Рубан и Леся Снагощенко заняли четвертое место.

Спорт Стрельба из лука
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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