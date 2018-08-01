Чемпионат области: начался второй круг

Высшая лига
ФК «Тростянец» 1:0 «LS Group» (В.Сыроватка)
Гол: Стрыбак Александр (36)
ФК «Кролевец» 1:3 «Гранум» (Снежки)
Голы: Зикунова Сергей (78) - Торба Владимир (66) Игумнов Дмитрий (75) Борищик Ярослав (90+4)
«Молодежь Роменщины-Альянс-2» 1:0 ФК «Велетень» (Глухов)
Гол: Прокопчук Алексей (29)
Лидирует в турнирной таблице «Виктория» из Николавки – 28 очков (в 10 матчах), у «Альянса» (Липовая Долина) – 22 (9), «LS Group» - 22 (10), «Велетень» - 19 (10)…
Первая лига.
«Лебединец» (Лебедин) 0:4 «Колос» (Севериновка, Сумской район)
Голы: Кончакова Антон (23, 26), Горобець Максим (41, авт.) Острога Руслан (76)
«Явор» (Краснополье) 1:0 «Сумбуд-СНАУ» (Сумы)
Гол: Мигаль Максим (52)
ФК «Тростянец-2» 1:2 «Аграрник-Авангард» (Белополье)
Голы: Пивненко Вадим (5) - Когулько Владислав, Бехта Дмитрий (35)
«Украина-Токари» (Сумской район) 1:0 «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н)
Гол: Пасичниченко Роман (45)
Лидируют «Кристалл-Локо» и «Украина-Токари» - по 18, «Колос» - 16, «Аграрник-Авангард» - 14…
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