Чемпионат области: начался второй круг 18 августа были очередные сыграны матчи чемпионата Сумщины по футболу в высшей и первой лигах.

Высшая лига ФК «Тростянец» 1:0 «LS Group» (В.Сыроватка) Гол: Стрыбак Александр (36) ФК «Кролевец» 1:3 «Гранум» (Снежки) Голы: Зикунова Сергей (78) - Торба Владимир (66) Игумнов Дмитрий (75) Борищик Ярослав (90+4) «Молодежь Роменщины-Альянс-2» 1:0 ФК «Велетень» (Глухов) Гол: Прокопчук Алексей (29) Лидирует в турнирной таблице «Виктория» из Николавки – 28 очков (в 10 матчах), у «Альянса» (Липовая Долина) – 22 (9), «LS Group» - 22 (10), «Велетень» - 19 (10)… Первая лига. «Лебединец» (Лебедин) 0:4 «Колос» (Севериновка, Сумской район) Голы: Кончакова Антон (23, 26), Горобець Максим (41, авт.) Острога Руслан (76) «Явор» (Краснополье) 1:0 «Сумбуд-СНАУ» (Сумы) Гол: Мигаль Максим (52) ФК «Тростянец-2» 1:2 «Аграрник-Авангард» (Белополье) Голы: Пивненко Вадим (5) - Когулько Владислав, Бехта Дмитрий (35) «Украина-Токари» (Сумской район) 1:0 «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) Гол: Пасичниченко Роман (45) Лидируют «Кристалл-Локо» и «Украина-Токари» - по 18, «Колос» - 16, «Аграрник-Авангард» - 14…