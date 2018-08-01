Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59137

Чемпионат области: начался второй круг

18 августа были очередные сыграны матчи чемпионата Сумщины по футболу в высшей и первой лигах.

Высшая лига

ФК «Тростянец» 1:0 «LS Group» (В.Сыроватка)

Гол: Стрыбак Александр (36)

ФК «Кролевец» 1:3 «Гранум» (Снежки)

Голы: Зикунова Сергей (78) - Торба Владимир (66) Игумнов Дмитрий (75) Борищик Ярослав (90+4)

«Молодежь Роменщины-Альянс-2» 1:0 ФК «Велетень» (Глухов)

Гол: Прокопчук Алексей (29)

Лидирует в турнирной таблице «Виктория» из Николавки – 28 очков (в 10 матчах), у «Альянса» (Липовая Долина) – 22 (9), «LS Group» - 22 (10), «Велетень» - 19 (10)…

Первая лига.

«Лебединец» (Лебедин) 0:4 «Колос» (Севериновка, Сумской район)

Голы: Кончакова Антон (23, 26), Горобець Максим (41, авт.) Острога Руслан (76)

«Явор» (Краснополье) 1:0 «Сумбуд-СНАУ» (Сумы)

Гол: Мигаль Максим (52)

ФК «Тростянец-2» 1:2 «Аграрник-Авангард» (Белополье)

Голы: Пивненко Вадим (5) - Когулько Владислав, Бехта Дмитрий (35)

«Украина-Токари» (Сумской район) 1:0 «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н)

Гол: Пасичниченко Роман (45)

Лидируют «Кристалл-Локо» и «Украина-Токари» - по 18, «Колос» - 16, «Аграрник-Авангард» - 14…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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