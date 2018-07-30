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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23516

В следующем году в Сумах собираются отремонтировать четыре самых больших улицы

Мэр Сум дало поручение управлению капитального строительства и дорожного хозяйства подготовить проектную документацию на ремонт пр. Лушпы, ул. Прокофьева и Харьковской и пр. Курского.

Об этом зашла речь сегодня, 20 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- Я вам даю поручение на следующий год разработать проектную документацию на капитальный ремонт проспекта Михаила Лушпы, ул. Прокофьева и на текущий ремонт Харьковской от Героев Сумщины вместе с мостом до пивзавода, - обратился мэр к подчиненным. – Григорию Ивановичу (директору департамента инфраструктуры г-ну Яременко) – подготовить акт обследования Харьковского моста. Если скажете делать Харьковскую капитально, будем капитально, но только до «Химпрома». И пр. Курский до «Компрессорного». Это вам героическое задание на следующий год. Четыре улицы.

- Проект по Прокофьева мы уже сделали, - уточнил начальник УКСа Виталий Шилов.

Общество Ремонт дорог
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