В Сумах провели третий полумарафон

Для взрослых участников стартов предусмотрели дистанции на 3 км, 10 км и 21 км и эстафета (5+5+5+6 км), для детей - на 300 м (в возрасте до 10 лет) и 1 км (до 14 лет).
Уже в 9:00 стартовала первая группа бегунов. Это были бегуны на 10 км. Дальше был старт на полумарафон, 3 км и детские забеги. Всего в соревнованиях приняли участие более 500 человек.
Маршрут полумарафона и 10-километровой дистанции проходил по центральным улицам города, где для этого пока перекрыто движение транспорта.
В итоге самую главную дистанцию выиграл Богдан Семенович с Киевщины – 1:08:51,45. Второе место занял уроженец Сум Артем Казбан – 1:09:34,84. Лучший среди наших – Константин Тельнов из Кролевца – 1:14:59 – четвертое место. Среди женщин лучшей была Татьяна Велисова из Новомосковска – 1:15:52,63. Лучшая среди сумчанок – Евгения Мельник – 2:02:01,50 – 15-ое место.
На 10 км лучшими были: Вадим Рогозовский с Киевщины – 31:53,00 и сумчанка Яна Нагорная – 40:45,07.
В эстафете победу одержала команда KNPGRC из Киева – 1:28:25,02. Лучшая сумская команда Speed Snails показала результат 1:40:57,57 – это пятое время.
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