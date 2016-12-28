Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06415

В Сумах полиция по «горячим следам» раскрыла разбойное нападение

Вовремя полученное сообщение о совершенном преступлении позволило работникам полиции оперативно задержать злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Рано утром в полицию поступило сообщение о тяжком преступлении, произошедшем на проспекте Михаила Лушпы, неподалеку от дома № 14. Как выяснилось, двое злоумышленников напали на прохожего, избили его и отобрали мобильный телефон, сумку с личными документами, ключами от квартиры и служебного помещения и деньгами в сумме 500 гривен. От полученных ударов потерпевший даже потерял сознание, а нападавшие с добычей исчезли во дворах многоэтажек. Однако долго «гулять» на свободе им не пришлось - уже через считанные минуты сотрудники управления патрульной полиции, которые несли дежурство неподалеку вычислили их местонахождение и задержали по «горячим следам». Часть похищенных у заявителя вещей полиция у злоумышленников изъяли.

Одному из нападавших 24 года, другому - 19. Оба жители областного центра. Сейчас молодые люди задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины.

За разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, нападающим может грозить лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбойное нападение
view counter

По тематике

07.05.2018 10:08

До 10 лет за решеткой грозит шести подросткам, напавшим на сумчанина

До 10 лет лишения свободы грозит шести юношам, совершившим разбойное нападение на сумчанина в марте 2018 года....

08.06.2017 12:15

Копы по горячим следам задержали трех сумчан, напавших на парня

5 июня, в полночь, патрульные получили сообщение о разбойном нападении на улице Харьковской....

04.04.2017 09:53

На Сумщине задержали двух разбойников, которые напали на женщину-предпринимателя

31-летний житель с. Привокзальное Ямпольского района вместе со своим 34-летним приятелем жестоко избили 64-летнюю односельчанку, польстившись на ее деньги и...

30.03.2017 18:16

На Сумщине рецидивист с сообщником напали на женщину-предпринимателя

31-летний житель с. Привокзальное Ямпольского района вместе со своим приятелем жестоко избил женщину, польстившись на ее деньги и личные вещи....

28.12.2016 12:40

В Шостке совершено разбойное нападение на квартиру

27 декабря, на ул. Марата в Шостке совершено разбойное нападение....

Новости

В Сумах в аварии с полицией пострадали пешеходы (фото, видео, обновляется) 1
Вчера 15:27
Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы! (фото)
14.08.2018 11:50
Як у Сумах відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України
Сегодня 15:00
Водитель Ауди рассказал свою версию вчерашней аварии
Сегодня 14:58
Сумская пляжница выиграла чемпионат Европы
Сегодня 14:32
Губернатор дал задание убрать весь мусор в Сумах до 22 августа
Сегодня 14:20
Патрульные помогли сумчанину, который порезал себе шею
Сегодня 14:00
Пьяный сумчанин пугал прохожих нунчаками
Сегодня 13:30
В Сумах начинают строительство возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня 12:57
В Сумах провели третий полумарафон
Сегодня 12:20
В Сумах планируют отремонтировать еще три моста
Сегодня 11:42
В Сумах полиция по «горячим следам» раскрыла разбойное нападение
Сегодня 11:06
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.