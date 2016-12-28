В Сумах полиция по «горячим следам» раскрыла разбойное нападение Вовремя полученное сообщение о совершенном преступлении позволило работникам полиции оперативно задержать злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Рано утром в полицию поступило сообщение о тяжком преступлении, произошедшем на проспекте Михаила Лушпы, неподалеку от дома № 14. Как выяснилось, двое злоумышленников напали на прохожего, избили его и отобрали мобильный телефон, сумку с личными документами, ключами от квартиры и служебного помещения и деньгами в сумме 500 гривен. От полученных ударов потерпевший даже потерял сознание, а нападавшие с добычей исчезли во дворах многоэтажек. Однако долго «гулять» на свободе им не пришлось - уже через считанные минуты сотрудники управления патрульной полиции, которые несли дежурство неподалеку вычислили их местонахождение и задержали по «горячим следам». Часть похищенных у заявителя вещей полиция у злоумышленников изъяли.

Одному из нападавших 24 года, другому - 19. Оба жители областного центра. Сейчас молодые люди задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины.

За разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, нападающим может грозить лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.