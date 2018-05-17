Пьяный сумчанин пугал прохожих нунчаками Патрульные задержали мужчину, который на улице размахивал предметом, похожим на нунчаки.

Патрулируя город, экипаж патрульной полиции получил сообщение об агрессивном мужчине, который на улице Труда, размахивает нунчаками, чем пугает прохожих.

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия. Во время обследования улицы, полицейские заметили 36-летнего сумчанина, который держал в руках предмет, похожий на нунчаки.

Мужчина с признаками алкогольного опьянения не смог объяснить историю происхождения указанного предмета и цели его дальнейшего использования.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.