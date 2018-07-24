Патрульные помогли сумчанину, который порезал себе шею

Полицейские оперативно прибыли на сообщение. Только зайдя в дом, инспекторы увидели мужчину и женщину, которая держала окровавленное полотенце у его горла. Женщина просила помочь ей, ведь самостоятельно не могла оказать помощь.
Инспекторы 4-й роты батальона управления патрульной полиции в Сумской области Максим Рыбальченко и Андрей Денисенко сразу начали оказывать мужчине помощь, а в это же время женщина стала вызывать скорую.
«43-летний сумчанин потерял очень много крови. Находясь в шоковом состоянии, он пытался крутить головой, чем только больше наносил себе вред. Мы же старались как можно быстрее свести к минимуму кровотечение и поддерживать контакт с ним, чтобы он не потерял сознание», - рассказывают патрульные.
Далее на место прибыла бригада скорой медицинской помощи. И уже совместно с медиками стражи порядка начали бороться за жизнь гражданина. Врачи поставили ему капельницу и госпитализировали в медицинское учреждение.
По словам его сожительницы, вероятной причиной такой ситуации стала галлюцинация, ведь ночью он проснулся и пошел в ванную. Когда она зашла туда, то увидела его окровавленного, он лезвием порезал себе шею.
Известно, что мужчину прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
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