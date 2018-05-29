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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2097

Губернатор дал задание убрать весь мусор в Сумах до 22 августа

До 22 августа весь мусор должен быть вывезен из Сум, - этого категорически требует Николай Клочко от сумской городской власти.

В последнее время остро встал вопрос о вывозе твердых бытовых отходов из города Сумы. Облгосадминистрация не смогла остаться в стороне, поэтому во время аппаратного совещания областная власть искала пути решения этой проблемы.

«Я вчера прошел по улице Харьковская, 9-10 микрорайону и убедился, что информация в соцсетях - правда. Мусор на местах, и его никто и никуда не убирает. В чем проблема? Местная власть сама не способна решить такие вопросы?», - возмутился Николай Клочко.

Как рассказала заммэра Сум Ольга Волошина, большие проблемы возникают с подрядчиком ООО «А-Муссон».

«В течение июня-июля мы сделали 39 предписаний этой компании за ненадлежащего качества вывоз мусора», - рассказала она и добавила, что если и дальше так будет, то городские власти поднимать вопрос о расторжении договора или введения санкций, которые должны заставить «А-Муссон» выполнять свою работу.

По словам начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области Геннадия Базарова, кроме существующих проблем, есть еще и отдельный пункт в законодательной базе, где указано, что владельцы мусорных контейнеров должны мыть их каждые 10 дней.

Это подтвердил и начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко: «Именно невыполнение этого пункта и является основной причиной неприятных запахов и возбудителем инфекционных болезней. Однако, в расчетах тарифов на вывоз мусора средства на эти цели заложены. Однако, ни разу никто никуда не вывозил эти контейнеры мыть».

Поэтому, Николай Клочко акцентировал, что до 22 августа городские власти принять все меры, чтобы очистить Сумы от мусора, потому что «сумчане и гости города не могут встречать День Независимости в грязи из-за бездействия некоторых чиновников».

Общество Вывоз мусора
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