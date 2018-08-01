Сумская пляжница выиграла чемпионат Европы

В турнире принимали участие 16 женских и 17 мужских пар из 15 стран. Среди них была и сумчанка - Анна Затылкина, которая выступала в паре с Раисой Рыловой из Черноморска.
На пути к финалу девушки практически не встретили сопротивления, выигрывая все поединки со счетом 2:0. В финале против другой украинской пары пришлось потрудиться, ведь соперницы взяли первый сет, но «наши» выиграли два следующих и стали чемпионками.
Напомним: в прошлом году сумчанка стала Дефлимпийской чемпионкой, а на чемпионате Европы завоевала серебро.
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