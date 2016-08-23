Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00151

Як у Сумах відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України

Заходи з відзначення в місті Суми Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України

Назва заходу

Час

Місце проведення

23 серпня – День Державного Прапора України

Урочиста хода з Державним Прапором України

8:30

Майдан Незалежності – вул. Героїв Сумщини

Урочисте підняття Державного Прапора України «Два кольори у прапорі злились!»

 9:00

Фонтан «Садко»

Акція «Парад вишиванок»

19:00

Вул. Соборна – Покровська площа - вул. Харківська - ТЦ «Мануфактура»

Концертна програма за участю сумських та українських рок-гуртів, святкове фаєр-шоу

20:00-22:00

ТЦ  «Мануфактура»

24 серпня – День Незалежності України

Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні 

8:30

Сквер Героїв Небесної Сотні

Вшанування пам’яті військових, загиблих у зоні АТО

8:45

Алея Героїв на міському кладовищі по вул. 20 років Перемоги

Урочиста хода

9:20

Вул. Петропавлівська – вул. Соборна

Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку та святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!»

10:00

Сквер Т. Шевченка

Святкова програма для учасників АТО

11:00

Міський парк ім. Кожедуба

Благодійний концерт до Дня Незалежності України

12:00

Обласна філармонія

Концерт духової музики

19:00

Альтанка

25 серпня

Ді-джей фестиваль, фестиваль вуличної їжі та напоїв

14:00

Парк ім. Кожедуба

26 серпня

Фестиваль напоїв, сиру та джазу

11:00

Дворик СумДУ по вул. Петропавлівській
Общество День Независимости День флага
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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