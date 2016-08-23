Як у Сумах відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України

|
Назва заходу
|
Час
|
Місце проведення
|
23 серпня – День Державного Прапора України
|
Урочиста хода з Державним Прапором України
|
8:30
|
Майдан Незалежності – вул. Героїв Сумщини
|
Урочисте підняття Державного Прапора України «Два кольори у прапорі злились!»
|
9:00
|
Фонтан «Садко»
|
Акція «Парад вишиванок»
|
19:00
|
Вул. Соборна – Покровська площа - вул. Харківська - ТЦ «Мануфактура»
|
Концертна програма за участю сумських та українських рок-гуртів, святкове фаєр-шоу
|
20:00-22:00
|
ТЦ «Мануфактура»
|
24 серпня – День Незалежності України
|
Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні
|
8:30
|
Сквер Героїв Небесної Сотні
|
Вшанування пам’яті військових, загиблих у зоні АТО
|
8:45
|
Алея Героїв на міському кладовищі по вул. 20 років Перемоги
|
Урочиста хода
|
9:20
|
Вул. Петропавлівська – вул. Соборна
|
Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку та святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!»
|
10:00
|
Сквер Т. Шевченка
|
Святкова програма для учасників АТО
|
11:00
|
Міський парк ім. Кожедуба
|
Благодійний концерт до Дня Незалежності України
|
12:00
|
Обласна філармонія
|
Концерт духової музики
|
19:00
|
Альтанка
|
25 серпня
|
Ді-джей фестиваль, фестиваль вуличної їжі та напоїв
|
14:00
|
Парк ім. Кожедуба
|
26 серпня
|
Фестиваль напоїв, сиру та джазу
|
11:00
|
Дворик СумДУ по вул. Петропавлівській
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