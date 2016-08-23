Як у Сумах відзначатимуть День Державного Прапора України та День Незалежності України Заходи з відзначення в місті Суми Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України

Назва заходу Час Місце проведення 23 серпня – День Державного Прапора України Урочиста хода з Державним Прапором України 8:30 Майдан Незалежності – вул. Героїв Сумщини Урочисте підняття Державного Прапора України «Два кольори у прапорі злились!» 9:00 Фонтан «Садко» Акція «Парад вишиванок» 19:00 Вул. Соборна – Покровська площа - вул. Харківська - ТЦ «Мануфактура» Концертна програма за участю сумських та українських рок-гуртів, святкове фаєр-шоу 20:00-22:00 ТЦ «Мануфактура» 24 серпня – День Незалежності України Покладання квітів до пам’ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні 8:30 Сквер Героїв Небесної Сотні Вшанування пам’яті військових, загиблих у зоні АТО 8:45 Алея Героїв на міському кладовищі по вул. 20 років Перемоги Урочиста хода 9:20 Вул. Петропавлівська – вул. Соборна Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку та святкова програма «Слався, рідна Україно, наша земле золота!» 10:00 Сквер Т. Шевченка Святкова програма для учасників АТО 11:00 Міський парк ім. Кожедуба Благодійний концерт до Дня Незалежності України 12:00 Обласна філармонія Концерт духової музики 19:00 Альтанка 25 серпня Ді-джей фестиваль, фестиваль вуличної їжі та напоїв 14:00 Парк ім. Кожедуба 26 серпня Фестиваль напоїв, сиру та джазу 11:00 Дворик СумДУ по вул. Петропавлівській