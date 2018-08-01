Водитель Ауди рассказал свою версию вчерашней аварии Водитель Ауди А4, которая столкнулась 19 августа с автомобилем патрульной полиции, в результате чего пострадали 7 человек, рассказал «Данкору» свою версию произошедшего.

По его словам, он ехал по ул. Перекопской от ул. Г.Кондратьева в направление ул. Покровской на зеленый свет. «Тойоту приус» патрульных он заметил уже во время удара, так как она двигалась с очень большой скоростью. Что касается сирены патрульного авто, то он не может вспомнить.

С ним было два пассажира. Женщина получила незначительную травму головы.

В момент аварии пешеходы не переходили дорогу, а ожидали зеленого света светофора, когда на них отлетела машина патрульных.

Кто виноват в аварии, пусть разбирается следствие, считает он. Ему очень жаль пострадавших людей. Главное, что все остались живы.