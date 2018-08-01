Пожарные спасли от уничтожения 2 жилых дома и трансформаторную подстанцию 19 августа в 14:12 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Сумской в с. Юнаковка Сумского района.

О возгорании сообщил сосед, который увидел пламя из-под кровли дома. На место происшествия было направлено дежурное отделение 27-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт Хотинь и дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю дома по всей площади. Возникла угроза перекидывания огня на рядом расположенные два соседские дома. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автомобили пришлось заправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1 км от очага горения.

В 16:55 совместными усилиями подразделений пожар был локализован, а в 17:34, потратив на тушение 16 тонн воды, полностью ликвидирован и спасены от уничтожения жилые дома.

В этот же день в 15:01 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Полевой в пгт Низы. Сообщил о пожаре охранник местного агропредприятия. На место происшествия было направлено дежурное отделение 28-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт Низы.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горят остатки сухой растительности на площади 0,7 га. Также существовала угроза перекидывания огня на территорию аргопредприятия и трансформаторную подстанцию, расположенную рядом.

В 15:14 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание, а в 16:40 полностью ликвидировать.

Всего на тушение пожаров было привлечено 3 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.