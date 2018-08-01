Авто патрульных ехало на красный свет без включенных маячков (видео)

Это видно на видео, снятое с камеры наблюдения на доме № 62 по ул. Петропавловской.
«Учитывая то, что полиция не публикует имеющиеся у нее видео с места происшествия, можно сделать однозначный вывод – в ДТП и его последствиях виновен именно водитель патрульного автомобиля», - делает вывод экс-мэр Сум Геннадий Минаев.
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