За вред окружающей среде сумские плательщики заплатили более 20 млн грн налога

Это на 7,3 млн грн или на 57% превышает показатель прошлого года.
В соответствии с распределением средств на восстановление окружающей среды местные бюджеты получили 11 млн гривен от уплаты экологического налога, государственная казна – 9 млн гривен.
В налоговой инспекции напоминают, что если плательщик экологического налога с начала отчетного года не планирует осуществление выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов, образования радиоактивных отходов в течение отчетного года, то он должен сообщить об этом соответствующий контролирующий орган по месту нахождения источников загрязнения и составить заявление произвольной формы об отсутствии у него в отчетном году объекта исчисления экологического налога.
В противном случае, налогоплательщик обязан подавать декларации в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины (ст. 250 НКУ).
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