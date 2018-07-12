За вред окружающей среде сумские плательщики заплатили более 20 млн грн налога В течение семи месяцев этого года плательщики экологического налога, состоящих на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, оплатили 20,2 млн экологического налога.

Это на 7,3 млн грн или на 57% превышает показатель прошлого года.

В соответствии с распределением средств на восстановление окружающей среды местные бюджеты получили 11 млн гривен от уплаты экологического налога, государственная казна – 9 млн гривен.

В налоговой инспекции напоминают, что если плательщик экологического налога с начала отчетного года не планирует осуществление выбросов, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов, образования радиоактивных отходов в течение отчетного года, то он должен сообщить об этом соответствующий контролирующий орган по месту нахождения источников загрязнения и составить заявление произвольной формы об отсутствии у него в отчетном году объекта исчисления экологического налога.

В противном случае, налогоплательщик обязан подавать декларации в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины (ст. 250 НКУ).