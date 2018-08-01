Женщина после вчерашней аварии находится в крайне тяжелом состоянии (видео)

Об этом сообщил главный врач областной больницы Владимир Горох, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«Тяжелое состояние у больной, находящейся в реанимации сейчас. Это открытая травма черепа, это перелом основания черепа. Непосредственно обследована в полной мере, компьютерная томография сделана. Больной, мужчина также находится в отделении реанимации сначала он был в отделении хирургии. После обследования у него обнаружено разрыв печени, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей, перелом тазовых костей. Он тоже находится в реанимационном отделении, и состояние его тяжелое. Также в больнице его жена. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. И у двух больных состояние средней тяжести», - сообщил главный врач областной больницы Владимир Горох.
Пять человек из семи, которые попали в больницу, остаются в стационаре.
Напомним, авария произошла вчера около 15-00 на пересечении улиц Петропавловской и Перекопской. По информации пресс-службы Нацполиции области, служебный автомобиль патрульной полиции ехал на вызов и столкнулся с Аudi, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар. Там он зацепил четырех пешеходов. По результатам аварии открыли уголовное производство. Об этом сообщили на сайте областной прокуратуры. Статья - нарушение правил безопасности дорожного движения.
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