Дело о ДТП с участием копов переквалифицировали Дело о ДТП с участием автомобиля патрульных и автомобиля Audi в Сумах было переквалифицировано.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Сумской области, передaет Obozrevatel.

«Когда произошло ДТП, было открыто уголовное производство по ст. 286 ч.1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). В настоящее время уголовное производство переквалифицировано на ст. 286 ч. 2 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести)», - сказано в сообщении.

Статьей предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством или без него.

В полиции подчеркнули, что дело "находится на личном контроле начальника главного управления полиции области".

Полицейские заверили, что прорабатывают всю информацию по данному происшествию, полученную из соцсетей и из видео, которые присылают очевидцы аварии.

Также уточняется, что девушка-полицейским в данный момент госпитализирована, а водителя отпустили домой после осмотра. По словам пресс-секретаря Сумской патрульной полиции Олега Сологуба, патрульных пока не отстранили от службы.