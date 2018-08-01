Дело о ДТП с участием копов переквалифицировали

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Сумской области, передaет Obozrevatel.
«Когда произошло ДТП, было открыто уголовное производство по ст. 286 ч.1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). В настоящее время уголовное производство переквалифицировано на ст. 286 ч. 2 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести)», - сказано в сообщении.
Статьей предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством или без него.
В полиции подчеркнули, что дело "находится на личном контроле начальника главного управления полиции области".
Полицейские заверили, что прорабатывают всю информацию по данному происшествию, полученную из соцсетей и из видео, которые присылают очевидцы аварии.
Также уточняется, что девушка-полицейским в данный момент госпитализирована, а водителя отпустили домой после осмотра. По словам пресс-секретаря Сумской патрульной полиции Олега Сологуба, патрульных пока не отстранили от службы.
Об этом можно сделать вывод из сообщения на сайте Нацполиции Украины....
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