На Сумщине выписали штрафов на 11532 евро за нарушения во время движения фур Глава облгосадминистрации Николай Клочко считает, что ответственность за разрушение дорог крупногабаритным транспортом необходимо усилить, а полиция должна активно участвовать в проверок такого транспорта.

«За 2018 год осуществлено 1942 взвешивания, среди которых выявлено 37 нарушений во время движения тяжеловесных транспортных средств через 2 и более областей и 50 нарушений в пределах области. Было выписано штрафов на сумму 8693 евро и 2839 евро соответственно», - информировал замначальника службы автомобильных дорог в Сумской области Алексей Коноз на аппаратном совещании в ОГА.

По его словам, сейчас на балансе службы находятся 3 весовых комплекса, которые и осуществляют контроль за ограничением движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. На Сумщине также есть 11 площадок, приспособленных для проведения среднего контроля на взвешивании тяжеловесных транспортных средств. До конца 2018 года запланировано еще упорядочение 2 площадок на дорогах Шостка - Кролевец и Харьков - Ахтырка.