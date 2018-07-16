На Сумщине продолжается подготовка к новому учебному году

По ее словам, в области в этом году будут обучаться 94 204 ученика в 469 учреждениях общего среднего образования, в том числе 2580 - учащиеся интернатов, которых у нас насчитывается 16.
«По новому государственному стандарту начальной школы начнут обучение 610 первых классов, в которых будут учиться 10 965 учеников. В интернатных учреждениях за парты сядут 176 первоклассников, - говорила она. - На обеспечение обучения первоклассников по новым стандартам использовано 45 млн 852,3 тысячи гривен».
Также Виктория Гробова отметила, что сейчас в области функционируют 33 опорных учебных заведения (20 из них в ОТГ), где будут учиться 10599 учеников.
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