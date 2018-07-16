На Сумщине продолжается подготовка к новому учебному году О готовности учебных заведений к первому сентября сообщила в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации директор Департамента образования и науки Виктория Гробова.

По ее словам, в области в этом году будут обучаться 94 204 ученика в 469 учреждениях общего среднего образования, в том числе 2580 - учащиеся интернатов, которых у нас насчитывается 16.

«По новому государственному стандарту начальной школы начнут обучение 610 первых классов, в которых будут учиться 10 965 учеников. В интернатных учреждениях за парты сядут 176 первоклассников, - говорила она. - На обеспечение обучения первоклассников по новым стандартам использовано 45 млн 852,3 тысячи гривен».

Также Виктория Гробова отметила, что сейчас в области функционируют 33 опорных учебных заведения (20 из них в ОТГ), где будут учиться 10599 учеников.