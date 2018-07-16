Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08189

На Сумщине продолжается подготовка к новому учебному году

О готовности учебных заведений к первому сентября сообщила в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации директор Департамента образования и науки Виктория Гробова.

По ее словам, в области в этом году будут обучаться 94 204 ученика в 469 учреждениях общего среднего образования, в том числе 2580 - учащиеся интернатов, которых у нас насчитывается 16.

«По новому государственному стандарту начальной школы начнут обучение 610 первых классов, в которых будут учиться 10 965 учеников. В интернатных учреждениях за парты сядут 176 первоклассников, - говорила она. - На обеспечение обучения первоклассников по новым стандартам использовано 45 млн 852,3 тысячи гривен».

Также Виктория Гробова отметила, что сейчас в области функционируют 33 опорных учебных заведения (20 из них в ОТГ), где будут учиться 10599 учеников.

Общество Образование Учебный год
view counter

По тематике

06.08.2018 16:03

В Сумах увеличилось число первоклассников

В Сумах в Новую украинскую школу придет первоклассников больше, чем ожидалось....

02.08.2018 15:01

В Сумах запустят проект «Онлайн школа. Управление школой и E-learning платформа»

Мэр Сум подписал распоряжение о запуске проекта «Онлайн школа. Управление школой и E-learning платформа»....

19.07.2018 11:36

Сумские ученые получили президентские гранты

Гранты Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2018 год назначены двум ученым Сумского государственного университета....

Еще один китайский университет стал партнером Сумского НАУ
19.07.2018 10:34

Еще один китайский университет стал партнером Сумского НАУ

16 июля в Сумском национальном аграрном университете состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с Институтом Цзи Ян Чжецзянского университета земледелия...

16.07.2018 10:21

Сумские школы получили наборы LEGO для первоклассников

Об этом сегодня, 16 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник горуправления образования и науки Антонина Данильченко....

Новости

В Сумах в аварии с полицией пострадали пешеходы (фото, видео, обновляется) 1
19.08.2018 15:27
Газета "ДС-экспресс": подписчики II полугодия 2018 года получили призы! (фото)
14.08.2018 11:50
В Сумах продолжаются ремонты в больницах
Сегодня 11:10
Большой гандбол снова в Сумах
Сегодня 10:29
В Ромнах работники полиции охраны задержала двух воров
Сегодня 09:55
Пожарные и полицейские предотвратили распространение пожара
Сегодня 09:19
В Сумах прошли биатлонные соревнования
Сегодня 08:38
На Сумщине продолжается подготовка к новому учебному году
Сегодня 08:08
Сумские копы, попавшие в аварию с 7 пострадавшими, ехали на красный без сирены?
Вчера 21:33
В Сети появилось видео момента жуткой аварии на Петропавловской
Вчера 21:17
Чемпионат Украины среди любителей: 3-й тур
Вчера 18:13
На Сумщине выписали штрафов на 11532 евро за нарушения во время движения фур
Вчера 17:55
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.