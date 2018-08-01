7 человек травмированы в результате ДТП в Сумах

По предварительным данным, на зеленом сигнале светофора, водитель автомобиля Opel Astra при осуществлении поворота налево на улицу Первомайскую не предоставил преимущество в движении транспортному средству ВАЗ, которое двигалось прямо во встречном направлении.
В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель и три пассажира авто ВАЗ, а также водитель и два пассажира Opel Astra. Среди пострадавших трое детей.
Патрульные огородили место происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления ДТП следственным Сумского отдела полиции.
Об этом можно сделать вывод из сообщения на сайте Нацполиции Украины....
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