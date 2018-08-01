Пожарные и полицейские предотвратили распространение пожара В одном из сел Липоводолинского района из-за невнимательности владельца дома возник пожар, который уничтожил все хозяйство.

Когда в дежурную часть Липоводолинского отделения полиции из пожарной службы поступило сообщение о пожаре, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Когда полицейские прибыли по указанному адресу, огонь уже распространился на все хозяйство. Спасатели, которые пытались потушить пожар, поняли, что огонь угрожает перекинуться на соседние хозяйства. Тогда и сами работники пожарной службы, и прибывшие полицейские, и местные жители сделали все возможное, чтобы не допустить несчастья. Через несколько часов совместных усилий пожар удалось локализовать. К счастью, никто не пострадал, самого хозяина дома на момент возникновения пожара дома не было.

Как выяснилось в ходе предварительной проверки, хозяин собирал на зиму и хранил в хозяйственных помещениях старые картонные ящики, сухие ветки и траву. В день пожара мужчина, уходя по делам из дома, забыл выключить радиоприемник, который, собственно и стал причиной бедствия.

Полиция обращается к жителям региона с призывом быть осмотрительными, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и отопительные устройства. Подобная неосторожность может не только стоить потери имущества, но стать причиной увечья или даже гибели людей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.